Botafogo-PB 0 x 1 Ituano – Em confronto equilibrado, Galo de Itu marca no segundo tempo e vence fora de casa – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 2 (AFI) – Botafogo e Ituano se enfrentaram nesta quinta-feira, às 17h, no Estádio Almeidão, pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com a vitória do Ituano pelo placar de 1 a 0.

Com a vitória, a equipe de Itu chegou aos três pontos e assumiu a liderança do Grupo C, o Botafogo segue zerado. Na segunda fase, as oito equipes melhores classificadas da primeira etapa foram divididas em dois grupos de quatro.

O JOGO

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes se alternando na dominância do jogo. Nos primeiros dez minutos de jogo, o Botafogo pressionou, adiantou a marcação e acuou o Ituano no campo de defesa.Porém, após o lateral-direito Sávio sair machucado, a equipe de Itu passou a dominar a posse de bola na partida, no entanto, sem levar grande perigo ao gol de Felipe.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Botafogo começou em um ritmo alucianante.No primeiro minuto, Luã Lúcio arrancou pela direita, cruzou para o meio da área onde Clayton bateu forte para exigir ótima defesa de Pegorari.

Porém, foi no momento em que os donos da casa dominavam que o Ituano abriu o placar. Na marca de 12 minutos, Igor Henrique recebeu livre após bola alçada na área, que contou com a falha de Felipe para estufar as redes do Botafogo. Minutos mais tarde, aos 26 minutos, os visitantes chegaram a ampliar a vantagem com Tiago Marques, mas o árbitro assinalou impedimento.

Precisando do gol de empate, o Botafogo se atirou ao ataque para o tudo ou nada e passou a ter mais posse de bola. No final da partida, aos 43, quase chegou ao gol. Marcos Aurélio acertou lindo chute de fora da área, mas Pegorari fez grande defesa e espalmou para escanteio.

Foi a única grande chance dos donos da casa no segundo tempo. Mesmo assim, a partida terminou com a vitória simples do Ituano.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

As equipes voltam a entrar em campo na próxima semana. O Ituano recebe o Criciúma, enquanto o Botafogo visita o Paysandu na segunda-feira.