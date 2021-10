Botafogo-PB e Vitória empatam; duelo cearense também termina em igualdade – Futebol Interior

Salvador, BA, 26 (AFI) – Duas partidas abriram as disputas da rodada de ida da terceira fase da Pré-Copa do Nordeste – última etapa antes de chegar à fase de grupos – na noite desta terça-feira (26). No Estádio Almeidão, Botafogo-PB e Vitória empataram por 1 a 1. Já no duelo cearense, Floresta e Ferroviário não saíram do zero e a briga pela classificação está em aberta.

Em João Pessoa, Botafogo-PB e Vitória até fizeram um duelo bastante movimentado, com chances para os dois lados, mas acabaram ficando no empate por 1 a 1. David abriu o placar para o Leão ainda na primeira etapa e Éderson deixou tudo igual para o Bel. Em caso de um novo empate na partida de volta, a decisão irá para os pênaltis.

Já no Estádio Vovozão, em Fortaleza, Floresta e Ferroviário pouco criaram e fizeram um jogo bastante truncado no meio-campo. Prova disso é que o duelo terminou empatado sem gols. Com isso, quem vencer o próximo jogo irá ficar com a vaga na fase de grupos.

As outras duas partidas da rodada de ida serão disputadas nos próximos dias. Nesta quarta-feira (27), Sousa-PB e ABC-RN se enfrentam no Estádio Marizão, às 15h30. Já no sábado (30), no mesmo horário, o Moto Club recebe o CRB no Nhozinho Santos. A rodada de volta será disputada na próxima semana.