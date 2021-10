Botafogo-PB x Criciúma-SC – Belo joga a vida e Tigre que manter invencibilidade na busca pelo acesso na Série C – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 21 (AFI) – Ainda sem vencer na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo-PB faz mais um duelo de ‘vida ou morte’ diante do Criciúma-SC, desta vez em casa, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, neste sábado (23), às 19h. Depois de ficarem no empate sem gols no Sul do país, as duas equipes precisam dos três pontos: o Belo para se manter vivo na briga e o Tigre de olho em manter a invencibilidade para ficar cada vez mais perto do acesso.

Com cinco pontos e um retrospecto de uma vitória e dois empates em três jogos disputados nesta etapa da competição, o Criciúma é segundo colocado com cinco pontos. Atrás apenas do Ituano, que tem seis pontos. Já o Botafogo-PB, que estreou com derrota para o Ituano-SP e depois empatou sem gols com Paysandu e com o próprio Tigre, tem dois pontos e está empatado em número de pontos com o lanterna Paysandu.

BOTAFOGO-PB

Para o duelo, o técnico Gerson Gusmão tem três reforços para armar o time titular do Botafogo-PB, Isso porque, o meia Esquerdinha e os atacantes Bruno Gonçalves e Itamar, que estavam entregues ao Departamento Médico, foram liberados e são opções para encarar o Criciúma.

Destes, o maior destaque é Bruno Gonçalves, que mesmo após dez meses se recuperando de uma lesão no jolho, voltou a atuar no meio de semana, na vitória de 2 a 0 diante do Imperatriz-MA pela Pré-Copa do Nordeste e marcou um dos gols. O comandante deixou claro que o Belo só pensa na vitória neste duelo.

“A pressão sempre existe. A gente não conseguiu vencer ainda na segunda fase da Série C. Temos uma condição de enfrentar um adversário direto, que está a três pontos na nossa frente. Temos a condição de, com uma vitória, igualar a eles em pontos. É em cima disso que a gente trabalha, para poder buscar essa vitória e nos recolocar na disputa pelo acesso”, disse o treinador.

CRICIÚMA

Do outro lado, o técnico Claudio Tencati tem dois desfalques certos para armar o Criciúma, afinal o volante Léo Costa e o meia Dudu Vieira foram expulsos na rodada passada e vão cumprir suspensão, por isso se quer viajaram com o restante do elenco. Por outro lado, Arilson foi liberado após um longo período se recuperando de lesão e já deve ser titular na volância. Já no meia, Renan Areias deve começar jogando.

“O Criciúma está buscando o acesso, tanto que estamos na parte de cima da tabela da nossa chave, no bloco de acesso. Agora, a gente tem mais jogos, mais guerras pela frente e vamos guerrear, começando por mais essa partida contra o Botafogo-PB, precisamos vencer para ficar mais perto do nosso objetivo”, disse o comandante que encerrou a preparação de sua equipe na tarde desta sexta-feira (22), no CT do Retrô em Recife, ainda de completar a viajem para João Pessoa.