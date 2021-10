Botafogo-PB x Ituano-SP – Embalado, Galo de Itu tem ‘pedreira’ logo na estreia da segunda fase da Série C – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 01 (AFI) – Embalado por incríveis nove jogos sem derrota, o Ituano irá estrear neste sábado (01) na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C e tenta manter a boa fase. Jogando fora de casa, o Galo de Itu visita o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 17h, pelo Grupo C. O duelo irá contar com a presença de público e será acompanhado de forma online pelo PLACAR FI.

Depois de terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 33 pontos conquistados em 18 jogos, o Ituano tenta manter o embalo agora nesta nova etapa da competição. Do outro lado, rival paraibano terminou em terceiro do Grupo A com 27 pontos e cresceu na competição exatamente na reta final, ficando com uma das vagas.

BOTAFOGO-PB

Para o duelo, o técnico Gerson Gusmão terá praticamente todos os jogadores a disposição e deve mandar o Botafogo-PB com força máxima praticamente. Fora das últimas rodadas, Esquerdinha e Bruno Gonçalves seguem como desfalques e entregues ao Departamento Médico. Já Juninho cumpriu suspensão e volta a ser opção. Provável titular, o zagueiro Daniel Felipe falou sobre o retorno da torcida ao Almeidão.

“A gente fica muito feliz com a volta da torcida. É um fator que vai nos ajudar muito. Sabemos que a torcida do Botafogo-PB é apaixonada pelo clube. Tenho certeza que eles estão com muita saudade de voltar a cantar e ajudar o Botafogo-PB nos jogos. E é isso que vai acontecer no sábado. Eles vão nos apoiar do início ao fim para que a gente possa conquistar a vitória”.

ITUANO

Do outro lado, o técnico Mazola Júnior também deve mandar o Ituano à campo com o que ele tem de melhor em mãos. A única baixa é o meia Eduardo Ramos, que pediu rescisão de seu contrato nesta semana e não faz mais parte do elenco do Galo. No mais, João Victor que cumpriu suspensão na última rodada da primeira fase está de volta. Artilheiro da equipe, com cinco gols, Tiago Marques fez uma análise desta segunda fase.

“Estamos preparados para estes jogos. O professor Mazola tem nos alertado sobre as dificuldades que vamos enfrentar nesta fase, que serão grandes jogos com pequenos detalhes. A gente espera que o acesso possa vir o mais rápido possível como veio a nossa classificação na fase anterior”, disse o atacante.