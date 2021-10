Botafogo-RJ e Atlético-MG empatam no jogo de ida das quartas de final – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 17 – Em duelo equilibrado pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Sub-20, Botafogo e Atlético-MG empataram em 0 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, neste domingo (17). As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira (22), em Belo Horizonte.

O JOGO

O duelo foi equilibrado no primeiro tempo. Aos 19 minutos, Carlos Henrique fez jogada individual pela direita e chutou forte. A bola passou perto da trave do goleiro do Galo. O Fogão voltou a pressionar aos 28 minutos. Matheus Nascimento chutou da entrada da área e o goleiro espalmou.

No primeiro minuto do segundo tempo, Cauê Peçanha chutou de fora da área e o goleiro Gabriel colocou para escanteio. O Galo tentou em cobrança de falta ensaiada aos 16 minutos. Rubens arriscou chute forte e a bola passou perto do gol. Aos 20 minutos, Luiz Filipe chutou cruzado e o zagueiro do Botafogo evitou o gol em cima da linha. Aos 42, Ryan, camisa 17 do Fogão, tentou chute rasteiro de fora da área e a bola passou perto da trave esquerda.