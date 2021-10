Botafogo x CRB – Confronto direto por vaga no G4 da Série B – Futebol Interior

Rio de Janeiro – Valendo uma vaga no G-4 – grupo de acesso -, Botafogo e CRB se enfrentam nesta sexta-feira, às 19 horas, no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois times fazem boa campanha.

O Botafogo quer encerrar uma sequência de dois jogos sem vitória, já que vem de empate com o Vitória (0 a 0, fora de casa) e derrota para o Avaí (2 a 1, em casa). Sequência que deixou o time carioca na terceira posição, com 48 pontos ganhos.

Logo atrás aparece o CRB, em quinto lugar, também com 48 pontos. A diferença é que o time alagoano tem uma vitória a menos no campeonato: 14 a 13. Importante lembrar que entre eles está o Goiás (4º) com 48 pontos e que já entrou em campo e perdeu para o Náutico, por 3 a 2, no Recife (PE).

GLORIOSO COM RETORNOS

Para esta partida, o técnico Enderson Moreira tem retornos importantes. No sistema defensivo, Kanu cumpriu suspensão automática na última rodada e deve retomar a condição de titular. A dúvida está para a saída de Joel Carli ou Gilvan.

Quem tem chances de aparecer entre os titulares é o volante Pedro Castro, recuperado de lesão muscular e 100% fisicamente para iniciar o confronto. Por fim, o atacante Ronald também foi relacionado após grave lesão nos ligamentos do tornozelo e ficará como opção no banco de reservas.

“Fico feliz por ter retornado a treinar. Quero dar os parabéns a todos do departamento médico que me ajudaram neste retorno. A gente sabe que todo retorno, ainda mais de cirurgia, é difícil, mas estou preparado e com a cabeça boa para fazer o meu melhor e ajudar a equipe”, disse o atacante Ronald sobre o retorno após a lesão.

CRB COM BAIXA NO ATAQUE

Já o CRB vai ao Rio com uma baixa no time titular. Isso porque o atacante Pablo Dyego recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática. A tendência é que Alisson Farias inicie a partida ao lado de Jajá e Nicolas Careca.

No meio-campo, o técnico Allan Aal também estuda mudança para resguardar o sistema defensivo. Por isso, Claudinei e Marthã brigam pela titularidade ao lado do experiente Jean Patrick. No restante o time não terá novidades.