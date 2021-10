O final do ano está chegando e as empresas seguem em busca de novos talentos para compor seus times em 2022. Nesse cenário, a BP Bunge Bioenergia abre novos processos seletivos para os programas de Trainee e Jovens Engenheiros.

No primeiro, podem participar recém-formado nos cursos de Economia, Administração de Empresas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis e nas Engenharias de Produção, Produção Mecânica, Agronômica, Agrícola, Alimentos, Química, Mecatrônica, Elétrica e Mecânica, entre outras. É necessário que o curso tenha sido concluído entre dezembro de 2018 e julho de 2021 e que os candidatos tenham disponibilidade para mudança para qualquer localidade do país.

Já para programa Jovens Engenheiros, serão aceitos profissionais das áreas de Engenharias de Produção, Produção Mecânica, Agronômica, Agrícola, Alimentos, Química, Mecatrônica, Elétrica e Mecânica, com três a cinco anos de formação e experiência. Vivência no setor sucroenergético ou em operações de grandes indústrias será um diferencial. Além disso, os candidatos devem ter disponibilidade para mudança de cidade, a fim de atuar em uma das regiões onde as unidades da BP Bunge estão localizadas.



Você Pode Gostar Também:

As iniciativas são uma grande oportunidade para quem deseja ingressar no mercado ou busca uma recolocação. Isso porque, a BP Bunge Bioenergia está entre as maiores empresas do setor e conta com mais de 8 mil colaboradores e 6 mil parceiros, entre profissionais indiretos e fornecedores.

Saiba mais sobre os programas

Programa Trainees da BP Bunge Bioenergia: com duração de 12 meses, a iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento e capacitação de jovens talentos para cargos de Especialista nas áreas operacionais e corporativas. Assim, desde o primeiro dia eles ficarão imersos no negócio, a fim de acelerar o seu conhecimento e participação no negócio.As inscrições podem ser realizadas até 7 de novembro pelo endereço https://traineebpbunge.across.jobs/.

com duração de 12 meses, a iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento e capacitação de jovens talentos para cargos de Especialista nas áreas operacionais e corporativas. Assim, desde o primeiro dia eles ficarão imersos no negócio, a fim de acelerar o seu conhecimento e participação no negócio.As inscrições podem ser realizadas até 7 de novembro pelo endereço https://traineebpbunge.across.jobs/. Programa Jovens Engenheiros da BP Bunge Bioenergia: também com duração de 12 meses, o programa visa a aceleração de profissionais mais experientes e a formação de pipeline para cargos de Líder, Coordenador e Especialista nas Operações (campo). Os interessados podem se inscrever pelo site https://jebpbunge.across.jobs/ até o dia 15 de novembro.