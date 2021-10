Brasil 2 x 2 Vila Nova – Erison marca de novo e garante empate em jogo que durou mais de um dia – Futebol Interior

Pelotas, RS, 16 (AFI) – Após interrupção do jogo por falta de energia, Brasil-RS e Vila Nova voltaram a campo na tarde deste sábado para realizarem o segundo tempo. Os goianos estavam vencendo por 2 a 1, mas Erison voltou a marcar para os gaúchos e garantiu o empate por 2 a 2. A partida, válida pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, foi no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

Com o resultado, o Vila Nova chegou a 38 pontos em 13º lugar. O Brasil segue em situação delicada, dentro do Z-4, zona de rebaixamento à Série C, em 20º e último lugar com 20 pontos. São 14 pontos de distância para o primeiro fora do Z-4 e a distância ainda pode aumentar.

ANTES DO APAGÃO…

Antes do apagão, os dois times demonstravam muita disposição desde os minutos iniciais. Os visitantes saíram na frente aos cinco minutos. Após escanteio, o atacante Rafael Silva subiu mais do que todos e cabeceou para as redes.

Mas o inesperado revés não tirou o ânimo da charanga, muito menos do time gaúcho que empatou aos 15 minutos. Após cruzamento do lado esquerdo, o goleiro Fabrício não encaixou a bola e deu rebote, praticamente, na cabeça de Erison que empurrou para as redes e deixou tudo igual.

Nem mesmo o maior volume do Brasil e o som intermitente da charanga impediram o segundo gol do Vila Nova, aos 37 minutos. Num lance atípico, infeliz de Oliveira que tentou tirar de cabeça e mandou contra suas próprias redes. Com a falta de energia, o árbitro Thiago Luis Scarascati (SP) suspendeu a partida após esperar o tempo regulamentar.

DEPOIS DO APAGÃO

No retorno do jogo neste sábado, os times ainda jogaram um minuto do primeiro tempo e, logo em seguida, mudaram de lado para a etapa final. Apesar de o Vila Nova pressionar a saída de bola, o Brasil logo conseguiu o empate. Aos 12 minutos, após a cobrança de falta passar por todos, a bola sobrou para Erison, que dominou de costas e finalizou rápido para fazer o segundo dele.

A partida ficou movimentada e o Vila também chegou com perigo em chute de Dudu, que pegou rebote de fora da área. O Brasil ainda teve chance clara com Caio Rangel, que recebeu na direita, dentro da área, e chutou por cima.

No fim do jogo, ainda houve uma preocupação, pois a ambulância precisou entrar em campo para atender Gabriel Terra, do Brasil, que caiu de mal jeito e machucou o cotovelo. No último lance de perigo, Dudu cobrou falta perigo e quase deu a vitória para o Vila Nova, mas o empate prevaleceu.

PRÓXIMOS JOGOS

O Vila Nova tem duelo marcado na segunda-feira, às 20h, quando recebe o CRB no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), pela 31.ª rodada. Já o Brasil volta a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA).