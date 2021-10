Brasil 3 x 2 Náutico – Lanterna vence e Náutico praticamente dá adeus ao acesso – Futebol Interior

Pelotas, RS, 28 (AFI) – O Náutico liderou a Série B do Campeonato Brasileiro por 14 rodadas seguidas no primeiro turno, mas nesta quinta-feira viu as chances de acesso ficaram distantes ao perder para o lanterna Brasil por 3 a 2. O jogo aconteceu no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Após a queda de rendimento, o time pernambucano tinha conseguido se recuperar na Série B e não perdia há quatro rodadas até a partida desta quinta-feira. Agora, com 45 pontos, na nona colocação, o Náutico está distante oito pontos do quarto colocado Goiás.

O Brasil de Pelotas, que estava dois jogos sem vencer, não vê muito sua situação mudar na tabela. O time gaúcho é o lanterna da competição, com apenas 23 pontos, 14 pontos de distância da Ponte Preta, primeiro time fora da zona de rebaixamento e está praticamente rebaixado para a Série C em 2022.

Para se comemorar, além da vitória, a manutenção do tabu – o Náutico continua sem vencer o clube gaúcho atuando no Bento Freitas. Em quaro confrontos, são três vitórias dos donos da casa e um empate.

Nesta quinta-feira, o Náutico não contou com seu técnico Hélio dos Anjos no banco, por suspensão.

O JOGO

Pressionando o Náutico e com bom volume de jogo, o Brasil, logo no primeiro minuto de jogo, já tinha exigido boa defesa de Anderson com Erison. Aos quatro, abriu o marcador, em um gol olímpico de Renatinho. Ele mandou direto para o gol da esquerda e contou com a falha do sistema defensivo do Náutico para marcar.

Atrás do marcador, o Náutico foi atrás do empate, mas com pouca objetividade pouco assustava. O Brasil era mais efetivo e agressivo e quase ampliou aos 16 minutos, quando Leandro Camilo recebeu cruzamento na área e mandou por cima do gol. Aos 26, foi a vez de Erison bater de fora da área e quase marcar.

De tanto perder gol, o castigo veio aos 27 minutos, quando Caio Dantas ajeitou para Vinícius mandar de fora da área para marcar um golaço, empatando o jogo e marcando seu oitavo na Série B.

Gol olímpico do Brasil

Em outro chute de fora da área, Jean Carlos logo depois do empate quase virou a partida.

ETAPA FINAL

O segundo tempo começou igual ao primeiro, com Erison exigindo defesa de Anderson. O Náutico tinha mais posse de bola e controlava a partida, porém quem marcou foi o Brasil.

Aos 15 minutos, árbitra Edina Alves Batista assinalou pênalti em toque de mão de Rhaldney. Renatinho foi para a cobrança e marcou o segundo do Brsil e seu segundo na partida.

O Náutico se lançou a ataque para buscar a virada, único resultado que interessava para continuar sonhando com o acesso. Aos 25 minutos, Murillo recebeu em velocidade, mas desperdiçou na cara do goleiro Marcelo.

Dois minutos depois, o Brasil fez o terceiro com Rildo, mas a arbitragem após consultar o VAR anulou o gol.

O Náutico buscou o empate aos 41 minutos, quando Após cobrança de escanteio, Matheus Carvalho desviou de cabeça e o lateral Júnior Tavares mandar, de primeira, para as redes.

Nos acréscimos, Brasil fez o terceiro. Após escanteio de caio Rangel, o zagueiro Leandro Camilo marcou de cabeça o terceiro gol.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, a 33º da Série B, o Náutico joga na terça-feira (02) diante do Brusque, em Brusque (SC). O Brasil de Pelotas entra em campo no mesmo dia contra o Avaí, em Pelotas (SC)