Brasil Colônia: como cai no vestibular?

Brasil Colônia: análise de questão de vestibular

O período conhecido como “Brasil Colônia” se inicia no século XVI e termina somente no século XIX.

Diversos tópicos do período são abordados por questões de história do Brasil, principalmente nos vestibulares, nos concursos e na prova do ENEM.



Dessa maneira, para que você possa se preparar de forma adequada, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão de vestibular que aborda um aspecto do Brasil Colônia: os jesuítas.

Brasil Colônia: análise

(Ufscar – 2002) Se nos abraçarmos com alguns costumes deste gentio, os quais não são contra nossa fé católica, nem são ritos dedicados a ídolos, como é cantar cantigas de Nosso Senhor em sua língua pelo tom e tanger seus instrumentos de música que eles usam em suas festas quando matam contrários e quando andam bêbados; e isto para os atrair a deixarem os outros costumes essenciais e, permitindo-lhes e aprovando-lhes estes, trabalhar por lhes tirar os outros.

Padre Manoel da Nóbrega, Bahia, 1552, “Cartas dos primeiros jesuítas no Brasil”.

Sobre o contexto histórico no qual se insere o texto, responda:

Quais as circunstâncias que trouxeram os padres jesuítas ao Brasil? Qual a posição do padre Manoel da Nóbrega sobre a relação entre a cultura indígena e a conversão dos índios ao cristianismo?

Análise:

Como mencionado, a questão do vestibular da Ufscar aborda um aspecto muito importante do Brasil Colônia: a presença dos jesuítas no Brasil.

A primeira alternativa pede que o candidato disserte sobre os motivos que fizeram com que os jesuítas viessem para o Brasil.

Uma possível resposta seria:

A Contrarreforma e a ligação das Coroas Ibéricas com a Igreja Católica foram dois motivos que ocasionaram a vinda dos jesuítas para o Brasil. Ainda, devido ao progresso e à expansão do protestantismo no continente Europeu, a Igreja passou a buscar utilizar a ação dos jesuítas para expandir a religião no Novo Mundo.

A segunda alternativa, por sua vez, pergunta a posição do padre Manoel da Nóbrega sobre a relação entre a cultura dos indígenas e a conversão dos mesmos ao cristianismo.

Uma possível resposta para essa pergunta seria:

O padre Manoel da Nóbrega considerava aceitável a conversão dos índios ao cristianismo desde que se permita que os mesmos preservem aspectos da sua própria cultura.