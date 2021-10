Brasil tem a vaga na mão – Futebol Interior

A partir desta quinta-feira, 7 de outubro, a Seleção Brasileira vai disputar três jogos e, dependendo dos resultados, pode garantir ainda neste mês sua vaga antecipada para a Copa do Mundo no Catar. Eu explico. O Brasil tem hoje 24 pontos ganhos. Está invicto e com aproveitamento de cem por cento nos jogos que disputou.

Se vencer Venezuela, Colômbia e Uruguai nos jogos que serão disputados nos próximos dias 7, 10 e 14, chegará aos 33 pontos e praticamente ganhará o direito de disputar o próximo Mundial organizado pela FIFA.

O jogo desta quinta contra a Venezuela, me parece o mais fácil de ganhar, mesmo disputado no campo do adversário. É que a diferença de qualidade entre o futebol de nossa seleção e a venezuelana, é quilométrica.

Diria até que pela diferença técnica, o Brasil tem obrigação de ganhar este jogo que será iniciado às 20h30. Uma vitória da Venezuela seria a maior zebra destas Eliminatórias.

JOGOS PELA NOITE

Os jogos desta rodada começam às 20 horas com Paraguai x Argentina, em Assunção, e Uruguai x Colômbia, em Montevidéu. Favoritismo nestes jogos são de uruguaios e argentinos. Às 20h30, além de Venezuela e Brasil, jogam Equador e Bolívia, em Quito. Equatorianos em casa são muito fortes e devem ficar com os três pontos.

Finalmente, às 22 horas, em Lima, o Peru recebe o Chile. Time peruano é um dos mais fracos das Eliminatórias. Por isso, se prevalecer a lógica, a vitória será dos chilenos. No domingo, dia 10, mais cinco jogos serão disputados. Às 17 horas, Bolívia x Peru. Duas seleções muito fracas. Tudo pode acontecer.

Às 17h30 a Venezuela encara o Equador. Mais uma vez, aponto o time equatoriano como favorito. Às 18 horas, a Colômbia joga em casa contra o Brasil, Time colombiano tem qualidade e deve complicar a equipe de Tite mas, no final, acredito em mais uma vitória brasileira.

Às 20h30, a Argentina disputa um dos maiores clássicos do futebol mundial contra o Uruguai. Jogo parelho mas, por jogar em casa, argentinos me parecem mais perto da vitória. Às 21 horas jogam Chile x Paraguai, em Santiago. Chilenos não tem jogado um bom futebol nestas Eliminatórias, mas ainda tem time para vencer o Paraguai.

BRASIL X URUGUAI

E para encerrar: na quinta-feira, dia 14, o Brasil encara o Uruguai, um de seus adversários mais difíceis em toda sua história. O jogo será às 20h30, e será disputado em Manaus, capital do Amazonas. Dizem que “em clássico não há favorito”, mas ainda assim, eu acredito em mais uma vitória brasileira.

Ainda no dia 14 de outubro, jogam às 17 horas, Bolívia x Paraguai. Jogo típico de emate. Às 18 horas, a Colômbia encara o Equador. Duas seleções que se equivalem e qualquer resultado será válido.

Às 20h30, além de Brasil e Uruguai ainda jogam Argentina e Peru. Favoritismo total dos argentinos. E às 21 horas, o Chile pega a Venezuela com todas as condições até para golear.

Lembro que a Copa do Catar começa dia 21 de novembro de 2022 com 32 seleções. Em 2026, serão 48 seleções e os jogos serão disputados nos Estados Unidos, México e Canadá.

Será mais uma experiência da FIFA que na sequência promete promover as Copas do Mundo entre seleções a cada dois anos. Ideia que clubes e Confederações por enquanto não aprovaram.