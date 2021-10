Brasil x Náutico – Timbu quer seguir vivo pelo acesso contra Xavante praticamente rebaixado – Futebol Interior

Pelotas, RS, 27 (AFI) – Brasil e Náutico entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30, em situações bem distintas na 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Jogando em casa, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), o Xavante quer se agarrar na já pouca chance que tem de se livrar do rebaixamento, enquanto o Timbu quer seguir sonhando com o acesso.

CLASSIFICAÇÃO

O Brasil está há dois jogos sem vencer e sofreu uma senhora goleada do Vitória, por 4 a 0, na última rodada. Com apenas 20 pontos, está a 15 do Brusque, primeiro fora do Z-4, em 16.º lugar.

Já o Náutico, após queda de rendimento, conseguiu se recuperar e não perde há quatro rodadas, vindo de empate por 2 a 2 com o Vasco. Com 45 pontos, está a oito do Goiás, que fecha o G-4, zona de acesso à Série A, com 53.

BRASIL

O técnico Jerson Testoni pode fazer um rodízio no elenco, visando dar oportunidade para jogadores que ficarão para a próxima temporada, pois o rebaixamento já é encarado como certo. O objetivo é terminar com dignidade e com mais confiança, como disse o treinador.

“Vamos optar por jogadores com mais confiança para terminarmos com dignidade. Faltam sete jogos e temos uma torcida apaixonada, precisamos respeitar isso“, afirmou à Rádio Universidade, de Pelotas.

Certo é que não contará com o zagueiro Alan Dias, suspenso. Na última partida, ele substituiu Ícaro, que também cumpriu suspensão e agora deve voltar ao posto.

NÁUTICO

A principal baixa do Náutico está fora das quatro linhas. O técnico Hélio dos Anjos cumpre suspensão e será substituído por seu filho, Guilherme dos Anjos. A única mudança no time deve acontecer no setor defensivo.

Camutanga cumpriu suspensão no último jogo e agora retorna no time titular. Foramará dupla de zaga com Rafael Ribeiro ou Yago, que disputam a segunda vaga.