BrasilCenter abre mais de 400 vagas no Brasil; há oportunidades na Bahia

Especializada na gestação de soluções de atendimento aos clientes, a BrasilCenter está com mais de 400 vagas de trabalho para promotores de venda e operadores de call center em diversas regiões do Brasil.

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, ensino médio completo e, de preferência, com experiência na área de atuação.

Ao todo, são mais de 350 vagas para operadores de call center espalhadas pelo país. Abertas para pessoas com deficiência, as posições de call center contam com jornada de seis horas e diversos benefícios, como assistência médica, auxílio-creche, seguro de vida, vale refeição e transporte, além de participação nos lucros. Além disso, algumas dessas oportunidades são para home office, incluindo ajuda de custo, mobiliário e computador.

Já as posições de Vendedor Porta a Porta e Promotor de Vendas são para atuação na rua e em shoppings ou lojas, respectivamente, com prospecção de clientes, e estão disponíveis em diversas cidades da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo. Com assistência médica, auxílio-creche, seguro de vida, vales alimentação, refeição e transporte, os contratados também receberão chip de celular e comissão mediante a taxa de sucesso nas vendas.