Brasileirão, Séries B, C e D e muitos internacionais. Confira os RESULTADOS desta sábado – Futebol Interior

Jundiaí, SP, 23 (AFI) – O sábado foi de bola rolando e muitos gols no Brasil e Mundo. O PLACAR AO VIVO do PORTAL FUTEBOL INTERIOR acompanhou em TEMPO REAL jogos do Brasileirão, Séries B, C e D, Paulista Sub15 e Sub-17, Copa Paulista, Paulista Segunda Divisão, além de muitos Internacionais. Teve ainda os duelos pelas divisões de acesso em diversos estados do Brasil.

Destaques para goleada do Chelsea por 7 a 0 Norwich City no Inglês, vitória do Fluminense no Fla-Flu e goleadas do Ituano e Vitória.

CONFIRA OS RESULTADOS DO SÁBADO (23):

PAULISTA 2ª DIVISÃO

União Suzano 4 x 0 Grêmio Prudente

COPA PAULISTA

Votuporanguense 0 x 3 Portuguesa

São Caetano 1 x 1 XV de Piracicaba

BRASILEIRO SÉRIE D

Atlético-CE 1 x 1 Campinense-PB

BRASILEIRO SÉRIE C

Paysandu-PA 1 x 4 Ituano-SP

Botafogo-PB 1 x 0 Criciúma-SC

BRASILEIRO SÉRIE B

Vitória 4 x 0 Brasil

CSA 2 x 4 Operário

BRASILEIRO SÉRIE A

Juventude 0 x 0 Ceará

Santos 0 x 2 América-MG

Fluminense 3 x 1 Flamengo

Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR

CAMPEONATO MINEIRO – SEGUNDA DIVISÃO

Manchester 3 x 0 Betis

Contagem 1 x 0 Boston City

Uberaba 1 x 2 Inter de Minas

CAMPEONATO GOIANO – TERCEIRA DIVISÃO

Monte Cristo 0 x 7 Cerrado

Santa Helena 0 x 1 Independente

ASSEV 5 x 1 União Inhumas

CAMPEONATO GAÚCHO – A2

Cruzeiro 0 x 2 Lajeadense

CAMPEONATO BRASILIENSE – SÉRIE B

Brasília 0 x 0 Paranoá*

* Pênaltis: 3 x 4 – Paranoá – campeão

CAMPEONATO SERGIPANO – A2

Guarany 2 x 1 Canindé

Rosário 3 x 3 Aracaju

Boquinhense 3 x 0 Independente

Falcon 2 x 1 Sport Sete

América 1 x 0 Força Jovem

Santa Cruz 2 x 2 Estanciano

Riachão 0 x 2 Barra

ARGENTINO

Gimnasia y Esgrima 2 x 2 Central Córdoba

Defensa y Justicia 2 x 1 Platense

Rosario Central 2 x 1 Racing

ITALIANO

Sassuolo 3 x 1 Venezia

Bologna 2 x 4 Milan

Salernitana 2 x 4 Empoli

INGLÊS

Brighton 1 x 4 Manchester City

Crystal Palace 1 x 1 Newcastle

Everton 2 x 5 Watford

Southampton 2 x 2 Burnley

Chelsea 7 x 0 Norwich City

Leeds 1 x 1 Wolverhampton

FRANCÊS

Nantes 2 x 1 Clermont

Lille 1 x 1 Brest

ALEMÃO

Wolfsburg 0 x 2 Freburg

Hertha Berlim 1 x 0 Borussia Mönchengladbach

Bayern de Munique 4 x 0 Hoffenheim

RB Leipszig 4 x 1 Greuther Fürth

Arminia Bielefel 1 x 3 Borussia Dortmund

ESPANHOL

Cádiz 0 x 2 Aláves

Athletic Bilbao 2 x 1 Villareal

Valencia 2 x 2 Mallorca

Elche 2x 2 Espanyol

PORTUGUÊS

Santa Clara 0 x 2 Famalicão

Tondela 1 x 3 Porto

Sporting 1 x 0 Moreirense

PAULISTA SUB-17

Inter de Bebedouro 6 x 1 19 Football Tech

América 2 x 4 Batatais

Comercial 0 x 1 Monte Azul

Novorizontino 2 x 1 União de Lacanga

Santacruzense 2 x 4 Taquaritinga

Feroviária 1 x 3 Comercial Tietê

Ponte Preta 5 x 0 União São João

Red Bull Bragantino 6 x 1 Itapirense

Brasilis 3 x 1 Mogi Mirim

Corinthians 4 x 0 Salto

Rio Branco 0 x 1 União Barbarense

Guarani 1 x 1 Independente

São Paulo 5 x 4 SC Brasil

Desportivo Brasil 4 x 0 Grêmio Osasco

Ituano 0 x 0 SKA Brasil

Palmeiras 10 x 0 Guarulhos

Ecus 1 x 1 Nacional

Flamengo 2 x 2 São José

Santos 0 x 1 Mauá

Jabaquara 2 x 1 São Caetano

Mauauense 0 x 1 Ibrachina

PAULISTA SUB15

Inter de Bebedouro 1 x 0 19 Footbal Tech

América 1 x 3 Batatais

Comercial 2 x 1 Monte Azul

Novorizontino 1 x 0 União de Lacanga

Santacruzense 1 x 1 Taquaritinga

Feroviária 2 x 0 Comercial Tietê

Ponte Preta 3 x 0 União São João

Red Bull Bragantino 6 x 0 Itapirense

Brasilis 2 x 1 Mogi Mirim

Corinthians 2 x 0 Salto

Rio Branco 1 x 3 União Barbarense

Guarani 1 x 2 Independente

São Paulo 0 x 0 SC Brasil

Desportivo Brasil 4 x 1 Grêmio Osasco

Ituano 0 x 0 SKA Brasil

Palmeiras 5 x 0 Guarulhos

Ecus 1 x 1 Nacional

Flamengo 1 x 1 São José

Santos 5 x 2 Mauá

Jabaquara 1 x 0 São Caetano

Mauauense 0 x 1 Ibrachina