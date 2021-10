Brasiliense começa a caminhada pelo bicampeonato – Futebol Interior

Brasília, DF, 13 (AFI) – O atual campeão da Copa Verde, o Brasiliense Futebol Clube, começa nesta quarta-feira, a partir das 16 horas no estádio Serejão, em Taguatinga, a caminhada na busca do bicampeonato da competição.

Depois de ser eliminado da série D, derrota de 1 a 0 para a Ferroviária/SP num gol de pênalti contestado, agora as atenções do clube de Taguatinga comandado por Luan Carlos, é seguir na competição que envolve clubes da região central e norte do Brasil.

SEM TORCIDA

Para enfrentar o Rio Branco do Espírito Santo, nesta quarta-feira a partir das 16 horas no estádio Serejão, em Taguatinga, o torcedor do jacaré brasiliense não poderá acompanhar o confronto no estádio. O clube candango cumpre punição de três partidas ainda válidas por competições de 2019.

O time do técnico Luan Carlos teve chegadas e saídas de jogadores. Chegaram ao clube o lateral Andrezinho, o zagueiro Railon, os atacantes Kesley, Joelisson e Dudu, além do volante João Gomes. Em contra partida, saíram o volante Sandy, o lateral Alex Murici, o atacante Bruno Nunes.

PROVÁVEL JACARÉ

Um provável Brasiliense para esta estreia na Copa Verde deve formar com: Edmar Sucuri; Andrezinho, Badhuga, Gustavo Henrique e Peu; Aldo, Wagner Balotelli e Alan Mineiro; Luquinhas, Zé Love e Tobinha.



A partida terá arbitragem de Djonaltan Costa de Araújo, com os assistentes Acácio Menezes Leão e Robson João dos Reis, todos do estado do Pará. O quarto árbitro será Luiz Paulo Aniceto, do Distrito Federal.