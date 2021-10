Brasiliense-DF antecipa viagem para enfrentar o Cuiabá – Futebol Interior

Brasília, DF, 18 (AFI) – O representante do Distrito Federal que permaneceu na Copa Verde 2021, o Brasiliense, tem quarta-feira uma batalha difícil na Arena Pantanal frente ao Cuiabá, pela segunda fase. A delegação segue na noite da segunda-feira para a capital do Mato Grosso.

Depois de eliminar o Rio Branco-ES na cobrança de penalidades máximas, agora para o confronto diante do time que disputa a Série A do brasileiro e ainda, vem de empate fora de casa diante do poderoso Flamengo, por 0 a 0, as dificuldades serão enormes.

O técnico Luan Carlos terá os reforços do zagueiro Gustavo Henrique, do meio campista Wagner Balotelli e o do experiente atacante Zé Love, todos que cumpriram suspensão automática pelas expulsões diante da Ferroviária/SP na despedida da série D do brasileiro.

Porém, a equipe terá dois desfalques importantes. O experiente volante Ferrugem está entregue ao departamento médico. O titularíssimo zagueiro Badhuga se recupera de Covid-19. Desta forma, Gustavo Henrique deve voltar como titular na zaga. Balotelli retorna ao meio de campo e Zé Love reassume a camisa numero 9.

O provável Brasiliense para enfrentar o Cuiabá pode formar com: Edmar Sucuri; Andrezinho; Railon (Liel), Gustavo Henrique e Peu; Aldo, Wagner Balotelli, Allan Mineiro (Zotti); Luquinhas, Zé Love e Tobinha.

A partida Cuiabá x Brasiliense na quarta-feira às 21 horas na Arena Pantanal, terá arbitragem do Amazonas de Ivan da Silva Guimarães Junior, com os assistentes Marcos Santos Vieira e Uesclei Regison dos Santos. O quarto árbitro será Silvio André de Lima, do Mato Grosso.