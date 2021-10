Brasiliense-DF apresenta meia-atacante que estava no Criciúma – Futebol Interior

Brasília, DF, 27 (AFI) – O Brasiliense quer buscar o bicampeonato da Copa Verde. Depois de levantar a taça da competição de 2020, o time do técnico Luan Carlos sonha em alcançar seu objetivo para terminar 2021 de forma positiva.

Depois de anunciar a saída do volante Lídio e do lateral Arlen, a diretoria do jacaré brasiliense anunciou a chegada do meia atacante Aloizio e do avante Marcão, 36 anos que estava no Criciúma/SC.

Marcão teve passagens pelo Atlético/GO, América Mineiro, Bahia, Figueirense, Goiás, Remo e Paysandu, além de Guarani, CRB e EC Pelotas.

O nome de Marcão já constou no Boletim Informativo da CBF e o atleta está à disposição do técnico Luan Carlos. Ele disputará vaga de titular com Zé Love Vitor Rangel e Jéferson Maranhão.

COPA VERDE

Depois de eliminar o Rio Branco, do Espirito Santo na primeira fase e o Cuiabá/MT na segunda fase, ambas disputas ocorridas em penalidades máximas, agora o próximo compromisso será na quinta-feira, a partir das 15 horas no estádio Defelê, no Plano Piloto de Brasília. O adversário será o Nova Mutum, do Mato Grosso.