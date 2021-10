Brasiliense-DF e Nova Mutum-MT duelam por vaga na semifinal – Futebol Interior

Brasília, DF, 26 (AFI) – Nesta quinta-feira (28), começa a definição por vaga para a semifinais da Copa Verde, com o jogo às 15h, entre Brasiliense e Nova Mutum-MT. a partida ocorre no estádio Ciro Machado do Espírito Santo, no Distrito Federal. O segundo jogo será no próximo dia 3 de novembro 16h no Estadio Municipal Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum-MT.

Na fase anterior o Nova Mutum eliminou o Rio Branco, 4 a 1, enquanto o Brasiliense passou pelo Cuiabá nos penais, 7 a 6, depois de 0 a 0 no temo normal.

Na primeira fase, o Brasiliense ganhou do Rio Branco nos penais após 0 a 0 no tempo normal; enquanto o Nova Mutum superou o Águia Negra por 3 a 1.Os dois treinadores, William De Mattia, do Azulão, e Luan Carlos, do Jacaré, fazem mistério sobre os times titulares.

Porém, o provável time do Brasiliense pode ser esse: Edmar Sucuri; Andrezinho, Gustavo Sousa, Railon e Peu; Radamés, Balotelli, Allan Mineiro;Maranhão, Kesley e Rangel.

O Azulão de Nova Mutum: João Augusto; Léo Campos, Juan, Victor Ferreira, Hugo, Felipe, Higor Rosa; Romário e Vandinho.