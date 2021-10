Brasiliense-DF rescinde com Michel Platini e se prepara para enfrentar o Cuiabá-MT – Futebol Interior

​Brasília, DF, 15 (AFI) – Dando continuidade na reformulação de seu elenco, o Brasiliense acertou a saída do atacante Michel Platini, que não é o astro francês, mas o atleta que tem o mesmo nome do ídolo da seleção da França.

Agora as atenções do time do técnico Luan Carlos estão voltadas para a partida da próxima quarta-feira, às 21h, na Arena Pantanal, diante do Cuiabá-MT. O confronto é válido pela segunda fase da Copa Verde.

Depois de eliminar o Rio Branco-ES nos pênaltis, o comandante do Brasiliense contará com retornos importantes em sua equipe. O zagueiro Gustavo Henrique, o meio campista Wagner Balotelli e o atacante Zé Love retornam após cumprirem suspensão.

O Jacaré brasiliense tem a Copa Verde como única competição ainda em disputa neste 2021. É o atual da competição promovida pela CBF. Em 2022, o Brasíliense disputará o Candangão, Série D, Copa Verde e Copa do Brasil.