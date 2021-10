Brasiliense e Vila Nova confirmam favoritismo e largam na frente nas quartas – Futebol Interior

Brasília, DF, 28 (AFI) – Na tarde desta quinta-feira (28), dois jogos deram sequência às quartas de final da Copa Verde. Mesmo com placares magros, Brasiliense e Vila Nova confirmaram seus favoritismos e saíram em vantagem nos confrontos.

OS JOGOS

Jogando em casa, o Brasiliense fez um jogo equilibrado contra o Nova Mutum, mas foi ais efetivo nas finalizações, obrigando o goleiro adversário a trabalhar e acertando a trave. O gol da vitória por 1 a 0 saiu aos cinco minutos do segundo tempo, com o experiente meia Bernardo, ex-Vasco e Palmeiras. O resultado permite que o Jacaré jogue pelo empate na partida de volta.

Já o Vila Nova foi até o Mato Grosso do Sul e venceu o Aquidauanense também por 1 a 0. O gol da vitória saiu logo aos dez minutos do primeiro tempo, com Nico Maná. O time goiano pressionou durante toda a partida, mas não conseguiu ampliar sua vantagem. Ainda assim, o resultado é positivo e deixa a equipe com a vantagem do empate para o jogo de volta.

PARTIDAS DE VOLTA

Os jogos da volta estão marcados para a semana que vem. Na quarta-feira (3), o Brasiliense visita o Nova Mutum no estádio Valdir Doilho Wons, às 16h. Já o Vila Nova recebe o Aquidauanense no OBA, na quinta-feira (4), às 19h30.