BRASILSEG tem vagas de empregos em São Paulo

BRASILSEG anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuação na região de São Paulo. Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece diversos benefícios aos novos contratados. Veja como se inscrever!

BRASILSEG anuncia NOVAS oportunidades de emprego

Você Pode Gostar Também:

A BRASILSEG está com NOVAS oportunidades de emprego abertas para colaboradores de diversas especializações em São Paulo e região. Dentre as vagas disponíveis, estão as seguintes funções:

Analista de Riscos Corporativos Jr;

Analista Financeiro Pleno;

Analista de Negócios Jr;

Analista de Controles Internos Júnior;

Auditor Júnior.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas, os candidatos precisam acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, anexar o currículo em “Candidate-se”.

Ainda, a empresa disponibiliza aos novos funcionários, salário de acordo com o mercado de trabalho, treinamento de capacitação, auxílio babá ou creche, participação de lucro, previdência privada, seguro de decessos, seguro de vida, convênio odontológico, convênio médico, vale transporte, vale alimentação e vale refeição.

Gostou das informações? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!