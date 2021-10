Briga da família Medina: Yasmin Brunet nega que sogra tenha vídeo íntimo seu

A briga da família Medina segue com mais um capítulo. A modelo Yasmin Brunet se pronunciou sobre a última acusação feita por sua sogra, mãe de Gabriel Medina. Simone comparou a nora com uma atriz pornô e afirmou ter um vídeo íntimo da loira. No Instagram, Yasmin negou a história e pediu respeito.

Em respeito aos meus fãs e aos do Gabriel, quero me manifestar sobre as notícias que saíram. Uma delas diz que existiria um vídeo íntimo meu em posse de um familiar do meu marido. Não procede. Não existe tal material. No entanto, mesmo que existisse, é lamentável querer diminuir uma pessoa pela sua sexualidade”, afirmou a modelo.