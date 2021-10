Bruna Biancardi posa de lingerie, Neymar comenta e anima fãs; veja

A ausência de Bruna Biancardi, na Semana de Moda de Paris, fez muita gente pensar que o romance entre ela e Neymar havia esfriado. A ausência de curtidas ou comentários do craque nas fotos postadas por ela no Instagram também. Mas o jogador deu fim ao jejum de alguns dias e voltou a interagir publicamente com sua nova Bruna nas redes.