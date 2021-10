Brusque 2 x 0 Guarani – Artilheiro Edu marca 2 vezes e Bugre vê G4 mais distante – Futebol Interior

Brusque, SC, 02 (AFI) – Com dois gols do artilheiro Edu, o Brusque conquistou importante vitória na tarde deste sábado, quando recebeu o Guarani e venceu por 2 a 0, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Edu chegou a 15 gols e lidera de forma isolada a artilharia da competição.

Essa foi a segunda vitória consecutiva do Brusque, que despencou na tabela com sequência negativa de resultados e perda de três pontos devido à injúria racial de um dirigente. Agora, o time ganhou duas posições e aparece em 14º lugar, com 32 pontos ganhos.

Já o Guarani chegou ao terceiro jogo sem vitória e está se complicando na briga pelo G4 – grupo de acesso. Os paulistas ficaram com os mesmos 42 pontos e aparecem em sexto lugar – deve perder posições com a sequência da rodada.

CHUVA PREJUDICA O FUTEBOL

A chuva no interior catarinense comprometeu o gramado e prejudicou Brusque e Guarani durante os 90 minutos. Em casa, os catarinenses tentaram se impor um pouco mais e arriscaram chutes de fora da área, mas sem direção e perigo ao goleiro Rafael Martins.

Os dois times tiveram liberdade para trocar passes no meio-campo, mas a marcação sempre apertava próximo da área, o que impedia tabelinhas ou jogadas individuais. Pior para o Guarani, um dia com jogadores mais técnicos e que ficou refém das jogadas aéreas.

No melhor momento do primeiro tempo, aos 37 minutos, Zé Mateus recebeu na esquerdo e cruzou na área. A bola fez uma curva e foi em direção ao gol, quase enganando o goleiro Rafael Martins. Ela ainda tocou no travessão antes de sair pela linha de fundo.

BRUSCÃO VOLTA COM TUDO

No segundo tempo os times se esforçaram um pouco mais para sair com a vitória e tornaram a partida interessante. Melhor em campo, O Brusque teve pênalti marcado aos 17 minutos, quando Toty foi derrubado por Carlão dentro da área. Aos 19, Edu cobrou e não desperdiçou.

O gol foi sentido pelo Guarani, que não conseguiu se recuperar em campo e viu o Brusque ter total controle das ações. Tanto é que os catarinenses ampliaram aos 30, quando Edu aproveitou sobra na área e finalizou com categoria para as redes de Rafael Martins.

Na reta final da partida, o Guarani ainda tentou descontar. Aos 43, Régis chutou de longe, o goleiro Ruan Carneiro espalmou e Lucão do Break, no rebote, mandou para fora. Resultado justo em campo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Brusque volta a campo no próximo sábado para enfrentar o CSA, às 21 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Guarani, no mesmo dia, mas às 16h30, receberá o CSA, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).