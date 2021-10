Brusque 3 x 1 Remo – Edu defende pênalti (é isso mesmo) e Quadricolor respira – Futebol Interior

Brusque, SC, 15 (AFI) – O Estádio Augusto Bauer recebeu uma partida histórica na tarde desta sexta-feira. Com direito a pênalti defendido pelo artilheiro Edu nos acréscimos, o Brusque respirou na luta contra o rebaixamento ao ganhar do Remo, por 3 a 1, de virada, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro.

A vitória faz o Brusque subir para o 14º lugar, com 35 pontos, abrindo cinco de vantagem para o Londrina, que ainda vai entrar em campo. Já o Remo chegou ao quarto jogo seguido sem ganhar e estacionou nos 38, na 12ª colocação.

LEÃO NA FRENTE

A chuva que caiu em Brusque deixou o gramado do Augusto Bauer ainda pior, fazendo com que os times apostassem na bola aérea. E foi assim que o Remo abriu o placar aos 14 minutos. Lucas Tocantins cruzou e Pingo completou de cabeça. A resposta do Brusque veio na sequência em finalização de John Cley defendida por Thiago Coelho.

Com o Remo apostando no contra-ataque, o Brusque esboçou uma pressão até o fim do primeiro tempo, mas não conseguiu marcar e foi para o intervalo reclamando muito do árbitro gaúcho Vinícius Gomes do Amaral. Foram pedidos dois pênaltis pelos donos da casa.

OLHA O APAGÃO

Logo aos 14 segundos do segundo tempo, Lucas Tocantins recebeu de Felipe Gedoz e fez o segundo do Remo, mas estava impedido e o gol foi anulado pela arbitragem. O Brusque aproveitou um apagão do adversário para virar a partida em apenas dois minutos.

Aos 11, Zé Mateus cobrou falta, Thiago Coelho saiu mal e Luizão se antecipou para completar de cabeça. No minuto seguinte, Garcez ajeitou para dentro da área. Thiago Alagoano bateu de primeira para marcar. O gol, porém, deveria ter sido anulado porque a bola acertou o braço de Garcez na disputa pelo alto.

MUITAS CHANCES

O Remo sentiu o gol e quase sofreu o terceiro aos 29 minutos, depois que o VAR chamou o árbitro após Thiago Ennes tocar com a mão na bola dentro da área. Edu cobrou mal e Thiago Coelho defendeu. O goleiro remista voltou a trabalhar em finalizações do próprio Edu e de Rodolfo Potiguar.

O artilheiro da Série B voltou a perder uma boa oportunidade ao desviar cruzamento no travessão. O Remo partiu em busca do empate nos minutos finais e deu espaço para o contra-ataque do Brusque. Aos 48, Edu não desperdiçou e fez o terceiro, de cabeça, após cruzamento de Bruno Alves.

PARA FECHAR!

No último lance do jogo, Ruan Carneiro derrubou Neto Pessoa dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O goleiro se contundiu no lance e, como o Brusque havia feito as cinco alterações, Edu foi para o gol e defendeu a cobrança de Felipe Gedoz. Rafael Jansen chegou a marcar no rebote, mas o gol foi anulado porque o zagueiro invadiu a área.

PRÓXIMOS JOGOS

O Brusque volta a campo na quarta-feira, contra o Botafogo, às 20h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). Já o Remo só joga no domingo da semana que vem, contra a Ponte Preta, às 16 horas, no Baenão, em Belém (PA). Os jogos são válidos pela 31ª rodada.