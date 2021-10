Brusque x Guarani – Se quiser subir, não pode tropeçar, Bugrão! – Futebol Interior

Brusque, SC, 01 (AFI) – Só a vitória interessa ao Guarani neste sábado, quando visitará o Brusque, às 16 horas, no estádio Augusto Bauerem Brusque (SC), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo? A permanência na briga pelo G4 – grupo de acesso. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O Bugre não vence há dois jogos, o que ligou o sinal de alerta no clube. O time perdeu para o Coritiba, por 1 a 0, em Curitiba (PR); e na última rodada só empatou com o Cruzeiro, por 1 a 1, em Campinas (SP), numa sequência que deixou o time na sexta posição, com 42 pontos – cinco pontos atrás do Avaí (4º), com 46.

Já o Brusque, após uma sequência negativa de jogos e a perda de pontos por ato racista de um dirigente, conseguiu um alento na última rodada ao vencer o Brasil, por 2 a 0, em Pelotas (RS). A vitória tirou o time catarinense do Z4 e o colocou em 16º lugar, com 29 pontos – dois a mais que o Londrina (17º), com 27.

BRUSCÃO COM MUDANÇA

Aliviado com a primeira vitória sob o comando do Brusque, o técnico Waguinho Dias deverá fazer apenas uma mudança na formação titular. Isso porque Garcez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por John Cley.

Quem deverá permanecer no time é o goleiro Ruan Carneiro. O jogador substituiu Zé Carlos na última rodada por suspensão, mas foi bem e deve iniciar a partida, até porque, Zé vinha falhando bastante e comprometendo alguns resultados.

BUGRE COM DESFALQUES

O técnico Daniel Paulista tem desfalques importantes para esse jogo. No empate com o Cruzeiro, por 1 a 1, em Campinas, na última quarta-feira, o zagueiro Thales recebeu o terceiro cartão amarelo e o lateral-esquerdo Bidu foi expulso.

O novo companheiro de Ronaldo Alves será Carlão, enquanto Eliel aparece como principal opção para a lateral esquerda. No mais, Daniel Paulista deve manter o time que iniciou contra o Cruzeiro.