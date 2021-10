Brusque x Remo – De olho na reabilitação, Quadricolor e Leão fazem duelo direto para se afastarem do Z4 da Série B – Futebol Interior

Brusque, SC, 14 (AFI) – No duelo que abre as disputas desta sexta-feira (15) da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Brusque e Remo se enfrentam no Estádio Augusto Bauer, às 16h, de olho na reabilitação para tentarem abrir distância da zona de rebaixamento. Os donos da casa tentam se recuperar da goleada sofrida diante do CSA, por 4 a 1 e os visitante tentam acabar com o jejum de vitória que já dura três jogos.

Atualmente com 32 pontos, o Brusque até vinha esboçado uma reação nas últimas rodadas antes de perder para o CSA, mas não conseguiu manter a boa fase e está na 16ª colocação, sendo o primeiro time fora do Z4. O Londrina, 17ª colocado, tem dois a menos, ou seja, 30. Já o Remo vem mais à frente, na 12ª posição com 38, mas sem vencer despencou na tabela nas últimas rodadas.

BRUSQUE

Para o duelo, o técnico Waguinho Dias tem três baixas para armar o time titular do Brusque. Os zagueiros Éverton Alemão e Ianson, suspensos, estão fora. Já o lateral-esquerdo Marcelo, que sofreu um trauma no ombro, foi vetado pelo departamento médico. Marlone, segue de fora, entregue ao DM.

Sem a dupla de zaga titular, Claudinho e Luizão devem ficar com as vagas na defesa. Já Airton assume a lateral. Provável titular, o atacante Garcez falou sobre as dificuldades do duelo e o que o Quadricolor terá de desafios pela frente.

“Estamos trabalhando ao máximo para livrar o rebaixamento logo. Tivemos duas vitórias em sequência, mas contra o CSA acabamos sofrendo a derrota! Temos cinco jogos em casa na reta final, em casa não podemos deixar escapar pontos”.

REMO

Do outro lado, o Remo embarcou para Santa Catarina na noite da última quarta-feira e no duelo, o técnico Ricardo Conceição não poderá contar com o volante Anderson Uchôa, que segue se recuperado de uma lesão na panturrilha direita. Os outros desfalques são os mesmos que já estavam foram nas últimas rodadas.

São eles: o goleiro Vinicius, com uma lesão no joelho direito, o lateral-esquerdo Wellington Silva com dores na coxa direita e o meia Erick Flores também com um incomodo muscular. O zagueiro Romércio e o lateral-esquerdo Igor Fernandes seguem na transição. Por outro lado, o meia-atacante Matheus Oliveira, que foi liberado para o nascimento do filho, irá se juntar ao grupo na cidade catarinense.