BRy Tecnologia tem vagas em Santa Catarina

Referência nacional em soluções de certificação digital e segurança de documentos eletrônicos, a BRy Tecnologia tem vagas de emprego em Santa Catarina. A empresa, que conta com profissionais de ponta, busca novos talentos de diversas áreas interessados em fazer parte de sua equipe, que atua com foco no desenvolvimento de novas tecnologias.

Há chances para Desenvolvedor PHP Full Stack Pleno/Sênior, Estágio – Desenvolvedor Java Back End, Analista Financeiro Júnior, Auxiliar Administrativo – Credenciamento, Auxiliar Administrativo – Auditoria, Técnico de Suporte ao Cliente, Analista de DevOps Júnior/Pleno e Analista de Infraestrutura Júnior/Pleno.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, mas há opções para profissionais com ou sem experiência. Ainda, é importante notar que as vagas são para atuação na cidade de Florianópolis (SC), mas a empresa oferece a possibilidade de trabalho remoto, híbrido ou presencial.



Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, dentre eles: plano de desenvolvimento, incentivo à capacitação, vale refeição, vale alimentação, yoga e futebol uma vez por semana, plano de saúde e plano odontológico, além de lanche com frutas no escritório.

A empresa, aliás, está localizada perto da UFSC, UDESC e do centro da cidade, no coração tecnológico de Florianópolis. Com mais de 20 anos de história, a BRy Tecnologia oferece, ainda, um ambiente dinâmico e inovador a seus colaboradores, de modo que o aprendizado contínuo seja uma realidade em todas as áreas e funções.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela BRy Tecnologia deverão acessar a página de carreiras da empresa para cadastrar o currículo. No endereço é possível conferir, ainda, a lista completa de oportunidades, assim como os requisitos e escopo de atuação. Saiba mais em bry.com.br/vagas-na-bry.