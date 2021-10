Com atuação desde 2017 no mercado financeiro, o BS2 recruta profissionais de diversas áreas, que estejam interessados em integrar a equipe de uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo o guia Great Place to Work.

O banco digital reúne chances para atuação nos estados de São Paulo e Minas Gerais, mais especificamente nas capitais paulista e mineira. Ao todo, são 28 oportunidades abertas para as áreas de Compliance, Controladoria, Pessoas e Cultura, Infraestrutura, Câmbio, Crédito, TI, Jurídico, entre outras. Além das posições regulares, a empresa oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), ampliando o acesso e a pluralidade em seus times.

Há chances para os cargos de Advogado Societário Pleno, Especialista em Controladoria, Analista de Risco de Crédito, Analista de Riscos Financeiros Júnior, Assessor de Negócios – Farmer, Assessor de Novos Negócios, Analista de Risco Sênior, Analista de Controles Internos, Estágio Jurídico, Analista de Crédito Sênior Corporate, Assistente de Governança Tec (PCD), Analista Trader de Câmbio, Analista de Remuneração Sr, Analista de Compliance e Governança, Estágio em Controladoria, Analista de Controles Internos, Analista de Governança Jr (PCD) e Analista de Infraestrutura (PCD).



Você Pode Gostar Também:

Os requisitos variam de acordo com o cargo pretendido e o nível de senioridade, mas todos os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale alimentação, auxílio creche, acesso à plataforma do Gympass, day off de aniversário, previdência privada, plataforma de educação corporativa, orientação psicológica, financeira e jurídica, além de taxas diferenciadas para investimentos. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais – ou oito horas por dia.

Como se candidatar

A lista completa de oportunidades disponíveis, bem como o descritivo das vagas, pode ser conferida no endereço https://www.bancobs2.com.br/carreira/. Na página é possível, ainda, cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.