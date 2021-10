Buscando emprego? Veja quais são as 5 perguntas mais comuns em entrevistas

Uma das principais etapas do processo seletivo é a da entrevista. Não tem como você ser contratado sem passar por este momento e não é a toa que muita gente fica tenso ou com dúvidas do que responder diante das perguntas dos recrutadores.

Pensando nisso, levantamos 5 principais perguntas mais comuns de serem feitas em entrevista de emprego para te ajudar a conquistar essa vaga no mercado de trabalho. As informações são de Diego Cidade, da Academia do Universitário na coluna “A Nova Geração do RH”.