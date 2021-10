C6 Bank abre 40 vagas para programa de estágio

O C6 Bank abriu nesta sexta-feira (29) as inscrições para o Programa de Estágios 2022. No total, são 40 vagas em diversas áreas, como riscos, ouvidoria, compliance, jurídico, gente & gestão, departamento pessoal, finanças, tesouraria, marketing, CRM, operações, crédito, comercial, veículos e produtos PF e PJ. As oportunidades são para alunos de diversos cursos, com formação prevista para dezembro de 2022 e dezembro de 2023. As inscrições vão até 19 de novembro.

O processo de seleção é feito de maneira remota e envolverá as etapas de inscrição, teste online, dinâmica online e entrevista com gestores. Entre os pré-requisitos gerais do programa estão formação em curso superior entre dezembro/2022 e dezembro/2023. O estágio, que tem início em janeiro de 2022, oferece um pacote de benefícios com vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica.