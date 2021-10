Cabelo com luzes: saiba o que fazer para manter os fios saudáveis

Para ter um cabelo com luzes, os fios passam por uma descoloração, o que é um procedimento bem agressivo para a saúde capilar. Isso porque, durante esse processo, água e nutrientes vão embora. Por isso, quem deseja dar uma renovada no visual e fazer luzes precisa redobrar a atenção e o cuidado com os fios.

Quem descolore os fios com certeza já viu o cabelo ir do loiro para o esverdeado. Quando o cabelo com luzes entra em contato com o cloro da piscina ou o cobre presente na água do chuveiro isso acontece, porque os fios descoloridos ficam com as cutículas mais abertas do que os sem química, logo, mais sensíveis aos componentes contidos na água.