Cabelo efeito molhado e coque Y2K: modelo ensina penteados usados nas passarelas

Após um longo hiato, a Semana de Moda de Londres, um dos eventos mais importantes da indústria fashion, trouxe novidades quentíssimas para a primavera/verão de 2022. Repleta de influências que ressurgiram durante a pandemia, a modelo Paloma Wojahn identificou dois penteados que bombaram nas passarelas: o coque Y2K, baseado na estética dos anos 2000, e o look com efeito molhado, que traz requinte ao visual sem muito esforço.

“O aspecto molhado realmente dominou nos desfiles de Richard Quinn e Simone Rocha, por exemplo. Já os coques que remetem a virada do milênio, com um ar meio futurista, foram vistos na apresentação de Nensi Dojaka”, relembrou a bela.

Ainda não sabe como fazer os penteados citados? Não se preocupe, Paloma ensinou como reproduzir cada um deles em casa. Confira:

Os coques espetados e retorcidos fizeram sucesso no evento britânico, com um ar de nostalgia ‘daqueles’ para os anos 90 e o início dos anos 2000. “Celebs como a Bella Hadid são fãs desse penteado, que é bem fácil de fazer e confere estilo e personalidade ao look”, destacou.

Para essa época do ano, que os dias mais quente reinam, torna-se uma opção super prática. O uso do coque tem sido bastante usado nos tapetes vermelhos, como por exemplo o Emmy, que contou com muitos coques de princesa, utilizados por conta do glamour. Já nas passarelas as alternativas são cada vez mais ousadas e extravagantes. O visual tem uma vibe mais rebelde e inspira atitude. A modelo mostra como fazer:

“Basta prender o cabelo rente ao couro cabeludo e usar bastante gel para fixar. O coque geralmente é feito no alto da cabeça e com as pontas soltas. Já que o efeito é espetado, é preferível que os lisos estejam alisados, mas, com os fios naturais, também dá para fazer um penteado original e bastante diferente”, completa.

Foto: Reprodução Instagram

A produção Wet Look é ainda mais fácil de se fazer e requer poucos produtos para obter o resultado desejado – apenas um gel de alta fixação ou algo similar, como o gloss capilar. Foi o item utilizado durante a Fashion Week de Londres.

“O hairstylist encharcou o cabelo das modelos com gloss de alto brilho, dividindo o cabelo e penteando-o para trás em diferentes direções. É uma ótima opção para uma produção mais elegante para o cotidiano, especialmente naquele ‘bad hair day'”, contou.

“É preciso colocar o gel ao longo das mechas e não só no topo da cabeça, até para garantir um visual mais natural. É um erro muito comum na hora de tentar fazer e que deixa um aspecto superpesado aos fios”, ensinou.

“Após aplicar o gel, penteie o cabelo com um pente de dente largo para soltar os fios. Se o gel for aplicado nos fios úmidos, o resultado será ainda mais soltinho”, acrescenta. Já a duração do penteado vai depender de cada cabelo: “Um cabelo muito longo e com fios mais grossos não segura tanto porque é mais pesado, mas um spray de fixação forte já é o suficiente para aumentar a durabilidade do visual”.