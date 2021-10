Cabelos opacos? confira 6 receitas caseiras para devolver o brilho das suas madeixas

Não tem jeito! Tem horas que os cabelos pedem socorro ou simplesmente por um momento de hidratação, não é?! Uma receitinha aqui, outra receitinha ali e de repente nos deparamos com milhares de misturas que prometem uma verdadeira restruturação capilar. Mas será que elas funcionam mesmo? Como hidratar o cabelo de forma caseira e eficiente? Pensando nisso, selecionamos 6 receitas práticas e rápidas para deixar seu cabelo ainda mais bonito. Confira: 1. Máscara de óleo de coco e mel

A máscara de óleo de coco e mel promove uma hidratação profunda do cabelo e a reparação dos fios. Isso porque o óleo de coco é rico em ácidos graxos que penetram no cabelo, mantendo a umidade dos fios. Já o mel é um umectante natural que retém a umidade no cabelo, além de suavizar e amaciar o fios. Esse máscara não deve ser usada por pessoas que têm alergia ao pólen, mel ou própolis.

Ingredientes

1 colher (de sopa) de mel;

1 colher (de sopa) de óleo de coco Modo de preparo: Misturar os ingredientes em um recipiente limpo e seco. Passar a máscara no cabelo úmido e deixar agir por 15 a 20 minutos. Em seguida, lavar com shampoo e usar o condicionador habitual.

2. Máscara de azeite e açúcar mascavo

A máscara de azeite e açúcar mascavo é uma boa opção de hidratação caseira para cabelo quebrado, ressecado, com quebras, pontas duplas ou frizz. O azeite devolve a umidade para os fios e evita o ressecamento, enquanto o açúcar mascavo promove uma esfoliação do couro cabeludo, removendo as células mortas e o acúmulo de resíduos, deixando o cabelo mais macio, brilhante e sedoso.

Ingredientes

2 colheres (de sopa) de açúcar mascavo;

1 colher (de sopa) de azeite de oliva extra virgem.

Modo de preparo: Misturar os ingredientes em um recipiente limpo e seco e aplicar no cabelo, massageando o couro cabeludo. Deixar agir por 15 a 20 minutos, e lavar o cabelo em seguida. Esta máscara pode ser usada 1 vez por semana.

3. Máscara de abacate e maionese

A máscara de abacate e maionese é rica em gorduras, vitaminas C e E, minerais como potássio e folato, promovendo a reparação e o crescimento dos fios, sendo uma boa opção de hidratante caseiro para cabelos crespos, secos, danificados ou com pontas duplas.

Ingredientes

1 abacate maduro;

2 colheres (de sopa) de maionese;

1 colher (de sopa) de óleo de amêndoas.

Modo de preparo: Descascar e triturar o abacate, adicionando em seguida a maionese e o óleo de amêndoas. Misturar bem todos os ingredientes e passar no cabelo deixando agir por 15 a 20 minutos. Lavar o cabelo em seguida. Esta máscara pode ser utilizada de 1 a 2 vezes por semana.

4. Máscara de banana, iogurte e mel

A máscara de banana, iogurte e mel é uma boa opção de hidratação caseira para cabelos com luzes ou química, pois é rico em óleos naturais, potássio, vitaminas e ácido lático, que aumentam a umidade, o brilho e a reparação dos fios, além de eliminar o frizz, sendo também indicado para cabelos com pontas duplas ou ressecados. Esse máscara não deve ser usada por pessoas que têm alergia ao pólen, mel ou própolis.

Ingredientes

1 banana madura;

1 pote de iogurte natural;

3 colheres (de sopa) de mel.

Modo de preparo: Descascar e amassar a banana com um garfo. Adicionar em seguida o mel e o iogurte. Misturar bem todos os ingredientes e passar no cabelo deixando agir por 20 a 30 minutos. Lavar o cabelo em seguida. Essa máscara pode ser aplicada de 2 a 3 vezes por semana.

5. Máscara de camomila, maisena e leite

A máscara de camomila, maisena e leite ajuda a manter o cabelo hidratado, mantendo a umidade dos fios, sendo indicado para hidratação do cabelo loiro ressecado ou com luzes, ajudando a manter a cor e aumentar o brilho.

Ingredientes

2 colheres (de sopa) de flores secas de camomila ou 2 sachês de chá;

2 colheres (de sopa) de maisena;

½ copo de de leite integral.

Modo de preparo: Ferver o leite e adicionar a camomila. Tampar e deixar em repouso durante 10 a 15 minutos. Retirar o saché de camomila ou coar se tiver utilizado as flores secas de camomila. Colocar a mistura em uma panela, em fogo baixo, e adicionar a maisena, misturando até obter uma mistura com consistência de máscara. Esperar esfriar e passar no cabelo deixando agir por 30 minutos. Lavar o cabelo a seguir. Essa máscara pode ser usada de 1 a 2 vezes por semana.

6. Máscara de babosa, mel e glicerina

A máscara com babosa, também conhecida como Aloe vera, mel e glicerina ajuda a hidratar os fios pois possui propriedades nutritivas, regeneradoras e hidratantes, e pode ser usada como hidratação caseira para cabelos cacheados, crespos ou muito ressecados. Esse máscara não deve ser usada por pessoas que têm alergia ao pólen, mel ou própolis.

Ingredientes

2 colheres (de sopa) de mel;

2 colheres (de sopa) do gel da folha de babosa;

1 colher (de chá) de glicerina.