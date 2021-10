CadÚnico: como saber se já estou inscrito no Cadastro Único do Governo Federal? Veja!

O Governo Federal conta, atualmente, com uma série de benefícios para os mais necessitados, ou seja, aqueles que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Geralmente, um dos critérios para receber os pagamentos do benefício é por meio do Cadastro Único do Governo Federal, ou o chamado, Cadúnico. A plataforma de serviços dispõe de uma base de dados com as informações das famílias de baixa renda do país.

Veja também: Auxílio emergencial terá mais 4 pagamentos nesta semana; veja quem vai receber

Caso você não saiba, diante da crise sanitária e econômica instalada no país, o registro no CadÚnico está sendo determinante na concessão em diversos benefícios públicos. O sistema é utilizado pelo Ministério da Cidadania para identificar a população em situação de vulnerabilidade.

Você Pode Gostar Também:

O Cadastro Único também é utilizado como referência para o recebimento da garantia de alguns benefícios, como isenção de taxa em concursos e tarifa social de energia.

Para se inscrever no CadÚnico é preciso atender alguns requisitos, como, por exemplo, ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, possuir renda mensal total de até três salários mínimos; cidadãos que não se encaixam nas quantias acima, mas que sejam público alvo de programas, benefícios e serviços específicos; morar sozinho, ou seja, família unipessoal; e pessoas que vivem em situação de rua, sejam elas sozinhas ou com a família.

Como saber se já estou inscrito no Cadastro Único do Governo Federal?

Para saber se você já está inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, é necessário seguir os seguintes passos:

Processo pelo site:

Acesse o site “Meu CadÚnico”; Preencha o formulário encontrado na região inferior da tela; Clique em “Emitir”. Pronto! Confira se a família foi ou não registrada.

Processo pelo aplicativo:

Baixe o aplicativo “Meu CadÚnico” no seu celular; Clique em “Entrar”; Insira as informações solicitadas e pronto.

Processo pelo telefone:

A central de atendimento do CadÚnico corresponde pelo telefone 0800 707 2003, na opção 5. O interessado deve entrar em contato nos seguintes horários:

Das 7h às 19h de segunda a sexta-feira.

Das 10h às 16h aos fins de semana e feriados nacionais, considerando o período de vigência do calendário de pagamento do Bolsa Família.

Auxílio Brasil deve exigir inscrição no Cadúnico

A expectativa é que cerca de 16 milhões de brasileiros sejam atendidos pelo novo programa social (Auxílio Brasil), incluindo os 14,6 milhões contemplados atualmente pelo Bolsa Família. No entanto, vale ressaltar que a inscrição não é garantia de recebimento do benefício.

Para participar do Auxílio Brasil, o Ministério da Cidadania irá verificar se a família se encaixa nos critérios do programa. Neste sentido, caso queira ser beneficiado pelo novo programa social, deve se inscrever ou atualizar o seu cadastro no CadÚnico o quanto antes.