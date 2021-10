Caetano Veloso diz não ter celular e não ver redes: ‘Não entro nesse ritmo’

Caetano Veloso distoa do mundo atual quando o assunto é redes sociais. O cantor contou em entrevista ao jornal O Globo que não tem celular e também não acessa o mundo de interação virtual.

“Eu não tenho celular, não vejo rede social. Eu tenho, evidentemente, minha rede social. Eu, às vezes, posto coisas que sou eu que escrevo e mando pra minha equipe. Mas eu não vejo comentários, do que me xingam, os que me apoiam, eu não sei nada disso”, revelou.