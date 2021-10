Café da manhã: aprenda deliciosa receita de salada de frutas com iogurte

Que tal uma receita docinha para o café da manhã? A receita de salada de frutas une o sabor inigualável do mamão, morango, laranja e maçã com a cremosidade do iogurte natural, combinação perfeita para a primeira refeição do dia – ou até mesmo para consumir como sobremesa. O passo a passo, dado pela Nestlé, leva apenas 15 minutos para ficar pronto e rende 4 porções. Confira:

Receita de Salada de Frutas e Iogurte