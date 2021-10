Caio Ribeiro finaliza tratamento de câncer

“Eu estava forte, estava com a cabeça boa. Meu médico é um cara que tem esse otimismo que eu também sempre tive. O que te quebra é na hora que você recebe a notícia… Na hora que você fala para sua mãe, e a tua mãe sai correndo da sala para chorar escondida, na hora que a tua esposa começa a chorar na sua frente, na hora que você fica preocupado com o seu filho, aí é duro… É um soco na boca do estômago, cara. Você fala: pô, eu, cara? Sempre fui saudável, sempre me cuidei, sempre fiz exame… Bem eu? Mas você tem duas reações: ou se afunda, ou você enfrenta. E eu falei: ‘Vamos enfrentar'”, afirmou o comentarista.

“Eu falei: cara, eu vou tirar de letra. Eu sou jovem, vai dar certo. E eu tentei passar esse otimismo para as pessoas que estão ao meu lado. E eu tinha muita preocupação com o meu filho, eu não queria que o João sofresse. O João tem 10 anos, vai fazer 11, ele é um menino muito sensível e eu sou muito companheiro dele. Eu sou o pai que joga bola, que leva no treino, que busca no jogo, e aí, durante o tratamento, eu tinha que ficar mais quietinho em casa, por conta da imunidade. Então, a minha grande preocupação era não chatear as pessoas e tentar blindar um pouquinho, principalmente o meu filho”, finalizou Caio Ribeiro.