Caio Ribeiro revela que escondeu câncer dos filhos

O comentarista Caio Ribeiro revelou que chegou a esconder o câncer dos filhos, João, de 10 anos, e Valentina, de seis. O ex-jogador foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin e revelou ao público no dia 3 de setembro.

“Disse ao meu filho que estava tomando um remédio, que a consequência era a queda de cabelo e que eu iria raspar a cabeça. Ele só perguntou se eu teria coragem. Fiz a mesma coisa com a minha filha, mas ela pirou, queria raspar na hora. Eu e meu filho somos muito grudados, jogávamos bola, futmesa, todo dia. A minha esposa assumiu um pouco isso, é uma supercompanheira, está segurando a bronca”, admitiu em entrevista à Veja.

“A primeira coisa que você pensa é nos filhos, que não quer morrer, porque tem muito a viver com eles. Num primeiro momento só contei ao meu pai e à minha esposa, Renata. Ela chorou. Meu pai é médico, lida melhor com isso, foi forte. Para a minha mãe só contei depois, sabia que ela iria se emocionar mais. Ela saiu correndo, não quis chorar na minha frente”, contou o comentarista da TV Globo e do SporTV.