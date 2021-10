Caixa Tem 2021: Saiba como transferir dinheiro via PIX

O PIX, lançado pelo Banco Central, possui atualmente uma grande popularidade. E não demorou muito para a ferramenta chegar até o aplicativo Caixa Tem, sendo disponibilizado aos beneficiários de programas sociais do governo, incluindo o Auxílio Emergencial.

O PIX libera que os cidadãos de todo o país realizem pagamentos e transferências sejam realizados em questão de segundos. Os procedimentos podem ser feitos nas 24h do dia, incluindo feriados e fins de semana.

No entanto, no Caixa Tem, as transações com o PIX só podem ser realizadas com contas que não sejam da mesma titularidade. Além disso, há limite de valores para as transações, sendo R$ 600 por transferência, R$ 1.200 por dia e, até R$ 5.000.

Para utilizar o PIX é necessário ter uma chave cadastrada no sistema. Este “passe” pode ser o número do CPF, endereço de e-mail, número de telefone ou chave aleatória, que é um conjunto extenso de letras e números gerados pelo BC.

No aplicativo, ao escolher a chave, basta inserir a informação correspondente e confirmar o procedimento clicando em “Sim, estou de acordo”. Feito isto, é preciso digitar a senha de acesso ao Caixa Tem e finalizar o cadastro da chave PIX.

Vale ressaltar que os usuários da ferramenta devem tomar cuidado ao realizar transferências utilizando o auxílio emergencial para uma conta de mesma titularidade. O procedimento não é recomendado pois na existência de algum débito em aberto vinculado ao beneficiário, o dinheiro pode ser descontado sem que cumpra seu papel, de ajudar o cidadão nas necessidades básicas.

Entretanto, caso queira transferir o auxílio emergencial via PIX, deve:

Acessar o aplicativo Caixa Tem; Selecionar a opção “PIX”; Clicar na opção “Pagar”; Escolher o meio de pagamento entre: chave pix, QR Code, pix cópia e cola, dados bancários, telefone, CPF/CNPJ, e-mail, chave aleatória; Inserir a chave do destinatário; Digitar o valor que deseja enviar; Informar a senha de acesso ao aplicativo; Por fim, clicar em “Verifique a conclusão do seu PIX”.

Caixa Tem com uma grande novidade: Até R$1.000 via celular

O programa Caixa Tem foi lançado! A promessa é oferecer empréstimos de R$ 300 a 1 mil, com taxa de juros fixada em 3,99% ao mês, onde o pagamento pode ser realizado em até 24 meses.

Para quem já possui conta na Poupança Social Digital da Caixa, somente será necessário realizar uma atualização cadastral, sendo que a solicitação de crédito será organizada de acordo com o mês de aniversário. A atualização do cadastro será concluída em até 10 dias.

O crédito do Caixa Tem será destinado ao cliente para que ele utilize da maneira que bem entender, até mesmo para o pagamento de despesas pessoais, além do pagamento de dívidas. O Crédito Caixa Tem para o seu negócio é um pouco diferente do pessoal, onde as despesas ficam reclusas apenas para os pagamentos da sua empresa.

A solicitação do empréstimo deve ocorrer conforme a liberação escalonada, que irá respeitar o mês de aniversário dos interessados. Isso porque, os usuários da plataforma terão ainda que atualizar o seu cadastro. Confira quando poderá contratar o microcrédito:

Mês de nascimento do usuário Caixa Tem Data para atualizar os dados e pedir o crédito Janeiro e fevereiro 27 de setembro Março e abril 18 de outubro Maio e junho 8 de novembro Julho e agosto 29 de novembro Setembro e outubro 13 de dezembro Novembro e dezembro 27 de dezembro