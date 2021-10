Caldense surpreende e anuncia retorno de treinador para 2022 – Futebol Interior

Poços de Caldas, MG, 20 (AFI) – A Caldense decidiu mudar a comissão técnica para a temporada 2022. Marcus Grippi deixou o cargo depois de dois anos e sete meses e será substituído por Gian Rodrigues.

O anúncio foi feito pela diretoria nesta quarta-feira. Gian Rodrigues, de 49 anos, foi rival da Caldense na última Série D de Brasileiro comandando o Patrocinense e não conseguiu nenhuma vitória em dois jogos contra a Veterana – um empate e uma derrota.

Essa será a segunda passagem de Gian Rodrigues pela Caldense. A primeira foi entre 2015 e 2016, quando assumiu o clube na Série D do Brasileiro e ficou até o fim do Campeonato Mineiro do ano seguinte.

“Me sinto muito honrado de estar voltando. A responsabilidade é grande, porque a Caldense vem realizando bons trabalhos. A expectativa é que a gente faça um grande trabalho, mas precisamos traduzir isso para dentro de campo”, disse o treinador ao Portal Futebol Interior.

Gian Rodrigues chega acompanhando do auxiliar-técnico Gladstone, ex-zagueiro de Cruzeiro e Palmeiras, e do preparador de goleiros Ronaldo Gontijo.

Além de Patrocinense e Caldense, Gian Rodrigues tem passagens por outros clubes mineiros, como Guarani, Social e Nacional de Muriaé.

SAÍDA!

Não foi só Marcus Grippi que deixou a comissão técnica da Caldense após a eliminação na Série D do Brasileiro. O auxiliar-técnico Andrezão, o preparador de goleiros Rodrigo Souza e o fisioterapeuta Lucas Moreira também não estão mais no clube.

Depois de se classificar na quarta colocação do Grupo A6 da Série D do Brasileiro, a Caldense foi eliminada na segunda fase para a Aparecidense, com vitória por 1 a 0 no jogo de ida e derrota por 3 a 1 na volta.