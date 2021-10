Confira a parcela 6 do Auxílio Emergencial 2021, bem como, veja mais detalhes sobre o benefício. Saiba mais informações!

Prorrogação: parcela 6 do Auxílio Emergencial 2021

Como é de conhecimento de todos, devido à prorrogação do Auxílio Emergencial 2021, foram acrescentadas três parcelas ao benefício. Sendo assim, a parcela 5 do já foi paga.

No entanto, as parcelas subsequentes estão em andamento. Sendo assim, confira o calendário do benefício referente ao pagamento da parcela 6. Além disso, caso queira consultar os pagamentos do Bolsa Família, clique aqui.

Calendário do Auxílio Emergencial 2021: parcela 6 – movimentação app Caixa Tem

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: janeiro / 21 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: fevereiro / 22 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: março / 23 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: abril / 24 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: maio / 25 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: junho / 26 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: julho / 28 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: agosto / 29 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: setembro / 30 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: outubro / 1º de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: novembro / 2 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: dezembro / 3 de outubro

Auxílio Emergencial 2021: parcela 6 – saques em espécie

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: janeiro / 4 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: fevereiro / 5 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: março / 5 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: abril / 6 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: maio / 8 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: junho / 11 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: julho / 13 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: agosto / 14 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: setembro / 15 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: outubro / 18 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: novembro / 19 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário e previsão do pagto.: dezembro / 19 de outubro

Você pode consultar a 7ª parcela, clicando neste link. Atente-se aos sites oficiais do Governo para possíveis alterações nas datas previstas. Conforme informações do Ministério da Cidadania, possui o direito ao auxílio emergencial 2021 os trabalhadores que estavam recebendo em dezembro de 2020 o benefício e que cumpram as regras estabelecidas pela Dataprev.