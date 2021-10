Câmara de Vereadores de Igreja Nova elege mesa diretora para o biênio 2023/2024

A Câmara de Vereadores de Igreja Nova, aprovou na sessão ordinária da última quinta-feira, 21, a mesa diretora para o biênio 2023/2024. Contando com 10 votos a favor e um contrário, a nova mesa diretora foi eleita sendo a única chapa apresentada para a ocasião.

Diante da aprovação por parte dos edis, a nova mesa diretora foi formada pelo atual presidente André Luiz que continuará a presidir a casa de leis igreja-novense, ladeado pelo vereador Marivaldo da Silva na vice-presidência, Alando Lima como primeiro secretário e José Leandro, segundo secretário.

A sessão ordinária que elegeu a nova mesa diretora do legislativo igreja-novense, contou com a presença da prefeita Vera Dantas (MDB), que destacou a importância do alinhamento entre Executivo e Legislativo no município, algo que tem gerado resultados positivos para toda a população.