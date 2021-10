Caminhão carregado com madeira tomba após manobra na AL 110; vídeo!

Um caminhão que transportava uma carga de madeira tombou no início da manhã desta quinta-feira (21), em um trecho da rodovia AL 110, imediações do Sítio Laranjal, no município de Arapiraca, agreste de Alagoas. De acordo com as informações, o motorista teria realizado uma manobra para desviar de um carro, quando perdeu o controle do…

Um caminhão que transportava uma carga de madeira tombou no início da manhã desta quinta-feira (21), em um trecho da rodovia AL 110, imediações do Sítio Laranjal, no município de Arapiraca, agreste de Alagoas.

De acordo com as informações, o motorista teria realizado uma manobra para desviar de um carro, quando perdeu o controle do veículo de grande porte e acabou tombando na pista. Apesar do susto, foram registrados apenas danos materiais.

Populares que estavam no local ajudaram a recolher a madeira, que ficou espalhada e impedindo a passagem de outros veículos na rodovia após o acidente.

