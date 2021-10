Campanha ‘Todos por elas’ promove arrecadação de absorventes para mulheres de baixa renda

Um dos pontos é no Piso L1 do centro de compras, na altura do corredor da C&A, em frente à Viva Gula. A campanha vai durar todo o mês de outubro. Os absorventes arrecadados serão doados para a ONG Mini Gentilezas, responsável pela distribuição para projetos que ajudam pessoas em situação de rua.

Estatísticas

De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de 4 milhões de meninas brasileiras não têm acesso a itens de cuidados menstruais e uma a cada 10 deixa de assistir aulas quando está menstruada. Outra pesquisa, realizada pelo Girl Up Brasil, que já apoiou mais de 150 grupos de meninas em mais de 20 estados somente no Brasil, aponta que uma a cada quatro adolescentes brasileiras não tem condições financeiras de comprar absorventes.