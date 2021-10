Campeão no Rio de Janeiro, Luciano Quadros é o novo técnico do Falcon-SE – Futebol Interior

Aracaju, SE, 14 (AFI) – Visando se reabilitar na classificação do Grupo C do Sergipano A2, o Falcon tem novo treinador. Após o empate sem gols contra o Riachão, o terceiro empate seguido, Erick Luchetti foi desligado do comando do time profissional na manhã desta quinta-feira, 14, ficando somente no Sub-20. Para o seu lugar, assume Luciano Quadros, treinador com vasta experiência no Rio de Janeiro, por onde foi campeão da Copa Rio com o Bonsucesso e conquistou o acesso à elite do Cariocão no Sampaio Corrêa.

Ex-goleiro do São Caetano-SP, Quadros acumula passagens por clubes como Audax Rio, Audax-SP, Marília-SP, Linense-SP, Cabofriense, Potiguar-RN e, mais recentemente, Gonçalense, por onde foi vice-campeão da Série A2 do Campeonato Carioca. Motivado, o treinador destaca o projeto do Falcon como determinante para aceitar o desafio.

“Pelo que o Falcon nos oferece de condições de trabalho e estrutura, com certeza, a gente vê o clube com um olhar diferente, apesar de ser novo. É uma grande oportunidade de mostrar um bom trabalho numa região que ainda não estive por muito tempo. É uma honra fazer parte deste projeto, que visa resultados a curto, médio e longo prazo. Espero fazer o melhor, acrescentar com a minha experiência dentro de fora de campo para que possamos conquistar o acesso neste ano mesmo, alçando voos no nível estadual e nacional”, afirma.

Com grandes campanhas, Luciano Quadros não foge da responsabilidade. O treinador volta a ressaltar a estrutura do Falcon na briga pelo acesso à elite do Campeonato Sergipano do próximo ano.

“O que levou o Falcon a me contratar foi o meu histórico no Rio de Janeiro. Com isso, pretendo contribuir da melhor forma possível para que possamos alcançar os nossos objetivos na temporada. A pressão existe em qualquer segmento, há um alto investimento num clube que almeja postular situações maiores no futebol. Com as condições que são dadas, temos que encarar como uma missão essa busca pelo o acesso já neste ano”, completa Quadros.

O Falcon volta a campo somente no dia 23, às 15h, quando recebe o Sport-ES no Estádio Municipal João Cruz, em Barra dos Coqueiros.