Campeonato ‘Onda Rosa’ atrai meninas para o universo do surf

Segundo Carla Circenis, pioneira do surf na Bahia e organizadora do evento, o Onda Rosa vem com novidade este ano, com algumas provas onde não terá classificação, contando apenas a participação das mulheres.

Todas as inscritas caem no mar em duas baterias e no final vence a que somar o maior número de pontos, o que só será conhecido na hora da premiação. A expectativa é que o evento tenha mais de 80 participantes divididos em nove categorias, desde crianças de sete anos à categoria master.

Com este formato, a Abasurfe espera atrair as meninas. “Vamos priorizar a participação da coletividade, onde ninguém perde. As meninas serão divididas em categorias, com baterias de 15 minutos, com quatro atletas. Serão computadas as duas melhores notas em cada bateria e somadas para obtenção do resultado final e formação do ranking”, explica Carla Circenis.

Além das baterias da disputa, o Onda Rosa terá Clínica de Surf com prancha e bodyboard com vídeo análise, Curso de Arbitragem de Surf, Yoga, Dança, Pilates, Futebol, Oficinas de Compostagem e Coleta Seletiva, Recuperação de Restinga, música e muito surf.