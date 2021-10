Campinense confirma vaga na final e agora espera ABC ou Aparecidense – Futebol Interior

Campinas Grande, PB, 29 (AFI) – O Campinense confirmou seu favoritismo, venceu o Atlético-CE por 3 a 1 e garantiu sua presença na final do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo de volta aconteceu em casa, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), e deixou o time paraibano com quatro pontos, porque tinha empatado no Ceará por 1 a 1.

Agora o Campinense aguarda o outro finalista que vai ser conhecido no domingo com o confronto entre ABC e Aparecidense. O time goiano está em vantagem, por ter vencido o primeiro jogo, em casa, por 4 a 2. O jogo de volta vai acontecer no Frasqueirão e o ABC precisa vencer por três gols de diferença para ir à decisão.

VITÓRIA NO FINAL

Com apoio da torcida, Campinense venceu no Amigão

Ou então por dois gols e tentar a vaga nos pênaltis. Os quatro semifinalistas já garantiram o acesso para a Série C em 2022.

O jogo no Amigão foi equilibrado no primeiro tempo. O Campinense saiu na frente com Anselmo, mas o visitante empatou com Erick Pulga. No segundo tempo, o time cearense teve que sair mais e sofreu dois gols na parte final do jogo. Os gols foram marcados por Marcos Nunes aos 34 e aos 46 minutos.

