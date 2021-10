Campinense-PB e Atlético-CE fazem jogo decisivo por vaga na final – Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – O primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Série D será conhecido neste sábado, a partir das 16h, quando Campinense-PB e Atlético-CE se enfrentam no Amigão, em Campina Grande (PB), pelo jogo de volta da semifinal. Quem avançar, pega na final o vencedor do duelo entre ABC-RN e Aparecidense-GO, que jogam no domingo.

O primeiro jogo, realizado em Horizonte (CE), terminou empatado por 1 a 1. Com isso, quem vencer, independente do placar, estará classificado para disputar o título. Se o placar terminar novamente igualado, a decisão será nos pênaltis.

Apesar de o jogo da ida ter sido sem torcida, o segundo encontro terá portões abertos. Isso porque o Atlético-CE não vendeu ingressos por escolha própria, pois já tinha autorização das autoridades.

O Campinense aposta no bom desempenho em casa para avançar, já que conta com 70% de aproveitamento e apenas uma derrota. Já o Atlético precisa superar os números como visitante, pois tem aproveitamento de apenas 40%. Os dois times fizeram parte do Grupo 3 na primeira fase e os paraibanos venceram as duas partidas, por 3 a 0 e 3 a 2.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS SEMIFINAIS