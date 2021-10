Campinense-PB tem mais dois desfalques para enfrentar o Atlético-CE na semifinal – Futebol Interior

Campinense, PB, 22 (AFI) – Para primeira partida das semifinais do Campeonato Brasileiro Serie D, neste sábado, 15h, contra o Atlético-CE, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), o Campinense, do técnico Raniele Ribeiro, ganhou mais dois desfalques. Todos jogadores que estão no Departamento Médico da Raposa paraibana.

Entre esses está o volante Rafinha que teve diagnosticada uma luxação da patela no joelho esquerdo, e também uma lesão no ligamento colateral medial. Segundo o clube, não será necessário procedimento cirúrgico e Rafinha ficará fora por 45 dias.

Além dele, o atacante Marcos Nunes teve um estiramento grau um no músculo posterior da coxa esquerda; e ainda o atacante Fábio Lima com infecção intestinal, foi vetado pelo DM do time paraibano. O elenco do Campinense viajou quinta-feira para Fortaleza onde deve treinar nesta sexta-feira, véspera do jogo.

Ribeiro relacionou esses atletas: goleiros – Mauro Iguatu e Camilo; zagueiros – Cleiton, Itallo, Michel Bennech e Weverton; laterais – João Victor, Dênis, Felipinho, Filipe Ramon; meiocampistas – Dione, Joílson, Marcelinho, Patrick e Serginho; e atacantes – Anselmo, Cláudio, Vitinho, Juliano e Matheus Regis.

O segundo duelo valendo vaga na final é dia 31 no Amigão, em Campina Grande. Na fase anterior o time paraibano eliminou o América de Natal nos penais depois de 0 a 0 no tempo normal.

O provavel Campinense para essa partida de sábado diante do Atlético-CE pode ser: Mauro Iguatu, Felipinho, Michel Bennech , Itallo e Filipe Ramon; Joílson, Serginho Paulista e Marcelinho; Matheus Régis , Vitinho (Juliano) e Anselmo.